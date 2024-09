Plus Leutesdorf

Neue Kraft für alle, die ständig funktionieren müssen: Leutesdorfer Kirche macht Meditionsangebot

Von Simone Schwamborn

i Jörg Welter, Vorsitzender des Kirchengemeinderates, und Meditationslehrerin Simone Osteroth machen auf den wöchentlichen Meditationsimpuls in St. Laurentius aufmerksam. Foto: Simone Schwamborn

Wer sich selbst eine kurze Auszeit aus dem Alltag gönnen möchte, kann an dem konfessionsübergreifenden Meditationsimpuls in Leutesdorf teilnehmen. Dieser findet jeweils dienstags von 11 bis 11.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Laurentius in Leutesdorf statt.