Investitionen in den Hochwasserschutz, in Schulen und in die Feuerwehr machen in der VG Bad Hönningen einen Nachtragshaushalt notwendig. Wie Ulrich Simon, Abteilungsleiter der Finanzverwaltung auf RZ-Anfrage erläutert, hat das auch viel damit zu tun, dass Förderanträge genehmigt wurden und deshalb die Eigenanteile im Haushalt eingeplant werden mussten. Unter dem Strich steht jetzt allerdings ein Minus.