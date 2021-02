Das Gebäude am zentralen Weiherplatz in Irlich wird schon lange nicht mehr als Rathaus genutzt – der Name ist aber erhalten geblieben. Das soll auch zukünftig so bleiben, wenn die neue Inhaberin die Apotheke führt, die seit fast 30 Jahren im Besitz von Michael Solbach war. Der verabschiedet sich in den Ruhestand – zumindest weitgehend.