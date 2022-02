Wanderer in der VG Unkel können mit Hilfe von neuen Hinweisschildern jetzt in die geologische Geschichte der Region eintauchen. Wer weiß schon, dass die so genannte Unkeler Falte am Abhang des Stuxbergs eigentlich mal Meeresboden war? Oder dass, wer auf der Erpeler Ley steht, eigentlich auf einem Vulkankegel unterwegs ist? Ausbruchschancen gehen allerdings gegen null, es ist alles erkaltet.