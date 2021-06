Neue Hoffnung nach Home-Schooling: Schüler bewegen sich in Richtung Normalität

150 Kinder toben, turnen und tanzen auf dem Asbacher Sportplatz. Dazu laute Musik und beste Stimmung. Ja, ist denn schon Normalität? Jein. Dass man den Kids nach einem Jahr ohne Ausflüge, Wandertage und Schulfeste endlich wieder etwas Gutes tun und dabei die Coronaregeln einhalten kann, hat die Asbacher Realschule plus mit Fachoberschule mit dem groß angelegten Sportfest, mitorganisiert und durchgeführt von der Firma Trixitt, eindrucksvoll bewiesen. In zwei Schichten zu je 150 Personen (morgens Klassen 5 – 7, nachmittags 8, 9, 11) kommt endlich wieder Bewegung in die Schüler, die sich im getesteten Klassenverband ohne Maske und Abstand an verschiedenen Stationen ausprobieren können. So gibt es einen Hüpfburg-Hindernisparcours, einen menschlichen Kicker, Basketball, Torschießen, Staffellauf, Völkerball und vieles mehr.