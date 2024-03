Plus Neuwied Neue Heimat in den Niederlanden: Seehunde sind aus dem Zoo Neuwied ausgezogen Von Hilko Röttgers i Das Schwimmbecken der Seehundanlage im Neuwieder wurde trockengelegt, weil die Tiere auf dem Trockenen viel weniger agil sind als unter Wasser. So war es für die Zoomitarbeiter einfacher, die Tiere für ihren Umzug in die Transportboxen zu bugsieren. Fotos: Alexandra Japes/Zoo Neuwied Foto: Alexandra Japes Weil die Seehundanlage im Neuwieder Zoo abgerissen und neu gebaut werden soll, brauchten ihre sechs Bewohner ein neues Zuhause. Das haben sie in den Niederlanden gefunden. Am Dienstag ging es auf die Reise. Lesezeit: 3 Minuten

Was braucht man, um ein halbes Dutzend Seehunde für einen Umzug in die Niederlande reisefertig zu machen? Diese Frage kann der Zoo Neuwied jetzt sehr genau beantworten. Weil die dortige Seehundanlage demnächst abgerissen und anschließend von Grund auf neu errichtet werden soll, sind ihre sechs Bewohner in dieser Woche in ...