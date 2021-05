Neue Gruppe in Dattenberger Kita startet: Containerlösung kommt als Provisorium

Wie soll es mit der Kita-Situation in Dattenberg weitergehen? Diese Frage stellen sich Ortsbürgermeister Stefan Betzing und der Gemeinderat seit etwa einem Jahr unentwegt. Fest steht nach den jüngsten Entscheidungen im Rat: Auf dem Grundstück gegenüber der bestehenden Kita, die sich im Obergeschoss des Bürgerhauses befindet, wird in den kommenden Wochen ein Provisorium in Containerbauweise errichtet. Und: Am Montag ist die neue Gruppe, die Küken-Gruppe, gestartet. Doch es sind noch einige Fragen offen.