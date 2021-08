Neue Fälle in etlichen Orten quer durch den Kreis – Neuwieder Inzidenz liegt weiter knapp über 60

„Sieben Neuinfektionen wurden über die Kontaktverfolgung ermittelt, betroffen sind 17 Haushalte aus elf Ortsgemeinden“, teilt der Kreis ergänzend mit. Entsprechend hoch ist die Zahl der sich in Quarantäne befindlichen Infizierten. Sie liegt am Dienstag bei 174 (63 in der Stadt Neuwied), das sind 53 mehr als vor einer Woche und 119 mehr als vor einem Monat.

In der Berechnung des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt der Inzidenzwert nun bei 60,2. In der tagesaktuellen Berechnung des Landesuntersuchungsamtes (LUA) steigt er nur leicht an auf 60,7. Im Gegensatz zum Vortag ist die Inzidenz nun wieder in der Altersgruppe bis 20 Jahre am höchsten – laut LUA bei 85,7.

Der Blick ins Umland: Für den Kreis Ahrweiler meldet das LUA 66,9, für den Kreis Altenkirchen 64,4, für den Kreis MYK 63, für die Stadt Koblenz 127,1 und für den Westerwaldkreis 65,4. Für den Rhein-Sieg-Kreis in NRW meldet das RKI 86,2