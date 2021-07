Neue Fähre über den Rhein? CDU im Bad Hönninger VG-Rat will Verbindung nach Bad Breisig wieder aufleben lassen

Die Fährverbindung zwischen Bad Hönningen und Bad Breisig möchte die CDU wieder aufleben lassen. Wie Lilo Schön in der jüngsten Verbandsgemeinderatssitzung erläuterte, könnte sich ihre Fraktion das als ein Projekt der neuen Leader-Region Rhein-Ahr, bei der die VGs Bad Hönningen, Linz, Unkel, Bad Breisig und die Städte Sinzig und Remagen Mitglied sind, vorstellen oder auch als Teilprojekt des Zusammenschlusses von elf Kommunen in der Region zu Starke Kommunen Starkes Land. „Die Verbindung wurde eingestellt, weil der Fährmann verstorben ist“, berichtete Schön. An bestimmten Tagen könnten auch Rundfahrten von Remagen bis Andernach stattfinden, schlägt sie vor. „Das wäre im Sommer eine touristische Attraktion für Wanderer und Radfahrer.“ Ihr Vorschlag ist, das an ein oder zwei Wochenenden einfach mal auszuprobieren. Zudem forderte sie, dass über den Zusammenschluss starke Kommunen starkes Land die Rheinregion zwischen Remagen und Vallendar besser touristisch vermarktet wird. Sie forderte, ein gemeinsames Image zu schaffen.