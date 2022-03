In der Optik bezeichnet der Fokus den Brennpunkt, den Punkt, an dem Strahlen zusammenlaufen. Im übertragenen Sinn steht „Fokus“ für einen Schwerpunkt, ein Zentrum, einen festen Blickwinkel. Den ganzen Facettenreichtum, der sich hinter diesem Begriff verbergen kann, deuten 13 Künstler der Neuwieder „Gruppe 93“ und drei Gäste in ihrer „Im Fokus“ überschriebenen Jahresausstellung in der Stadtgalerie in der Mennonitenkirche an.