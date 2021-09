Die Ausstellung ist seit Monaten aufgebaut, ab Sonntag dürfen endlich die Besucher kommen. Und die können im Leutesdorfer Dorfmuseum eine Reise in die Vergangenheit unternehmen, bei der garantiert jeder einen Anknüpfungspunkt an sein eigenes Leben findet. Denn die Macher haben in ihrer Sammlung gestöbert und zeigen Stücke aus ganz unterschiedlichen Kontexten.