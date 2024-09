Plus Neuwied Neue Ausstellung im Roentgen-Museum in Neuwied: Kunst zum tieferen Ergründen entdecken Von Simone Schwamborn i Kunsthistoriker Dieter Ronte (von links), Künstler Lars Ulrich Schnackenberg, Museumsleiterin Jennifer Stein und Landrat Achim Hallerbach tauschen sich auch über die Werke im Hintergrund aus. Zu sehen ist ein Enkaustik auf Leinwandprint als sechsteiliges Polyptychon. Foto: Simone Schwamborn Lars Ulrich Schnackenberg präsentiert seine Werke. Kritik wird am immer einfacher werdenden Denken geübt. Lesezeit: 2 Minuten

Das Leben ist ein offenes Werk: Unter dem Titel „Life is an open work“ ist am Sonntagvormittag im Neuwieder Röntgen-Museum eine Ausstellung mit Werken des Künstlers Lars Ulrich Schnackenberg eröffnet worden. Die Retrospektive zeigt rund 30 Arbeiten des Unkeler Kunstschaffenden und kann bis Sonntag, 10. November, besucht werden. Mit einer ...