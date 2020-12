Neue Ansteckungen im Kreis Neuwied: Reiserückkehrer bringen Corona mit

Archivierter Artikel vom 04.09.2020, 14:31 Uhr

Auch zum Ende der Woche hat der Kreis Neuwied neue Corona-Fälle zu beklagen: Drei der vier am Freitag registrierten Positivfälle stehen in Zusammenhang mit Reiserückkehrern.

In der Stadt Neuwied kamen zwei neue Fälle hinzu, außerdem jeweils ein neuer Fall in der VG Linz und in der VG Puderbach. Die Gesamtzahl der Ansteckungen seit der Pandemie im Landkreis stieg somit auf 323. Aktuell befinden sich kreisweit 40 Infizierte in Quarantäne, teilt der Krisenstab der Kreisverwaltung mit.

Bei den am Donnerstag bekannt gewordenen Fällen, die die Marienschule Neuwied, die VHS Neuwied sowie die Kita am Schlosspark Neuwied betreffen, wurden die Kontaktpersonen der Kategorie eins ermittelt und befinden sich nun in Quarantäne, teilt der Krisenstab weiter mit: „Die Testungen erfolgen in der kommenden Woche, danach wird über weitere Maßnahmen entschieden.“