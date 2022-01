Neue Anlage soll zur Energiewende beitragen: Unkel plant großflächige Fotovoltaik

Die Stadt Unkel plant eine Fotovoltaikanlage auf ihren Flächen in der Höhenlage, auf der sogenannten „Hinterheide“. Bauen will die große Freiflächenanlage die Bad Honnef AG (BHAG) zusammen mit der WV Energie AG als Vorhabenträger. Sie planen eine Projektgesellschaft. Die Stadt Unkel will die Flächen verpachten. 2023 so kündigte Kersten Kerl, Vorstandssprecher der BHAG, im Gespräch mit unserer Zeitung Anfang Dezember an, soll die Anlage stehen. Jetzt haben die Vorhabenträger einen Antrag auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und Änderung des Flächennutzungsplanes beantragt, um Baurecht zu schaffen.