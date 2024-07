Niederbreitbach

Neue alte Pflanzenvielfalt in Niederbreitbach: Grün aus früherer Zeit gedeiht am Dorfmuseum

i Vielfalt im Garten der Dorfmuseums Niederbreitbach. Foto: Daniel Over

Im ehemaligen Nutzgarten vor dem Wohnhaus des Dorfmuseums in Niederbreitbach haben sich 30 verschiedene in früheren Zeiten überall in den Dörfern vorkommenden Wildpflanzen (Ruderalpflanzen) etabliert, informieren die Verantwortlichen. Der Gartenboden sei jahrelang mit Folie und Hackschnitzel abgedeckt gewesen, berichten sie weiter.