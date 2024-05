Plus Dierdorf

Neu-Dierdorferin will direkt Stadtbürgermeisterin werden: Wie Heike Resch beim Wähler punkten will

i Im Interview mit der RZ stellt die CDU-Stadtbürgermeisterkandidatin Heike Resch ihre Themen vor, mit denen sie Dierdorf voranbringen will. Foto: Werner Knappe

Seit rund einem Jahr lebt Heike Resch nach eigener Aussage in Dierdorf. Nun möchte sie bereits Dierdorfs neue Stadtbürgermeisterin werden und tritt als CDU-Kandidatin gegen Ulrich Schreiber (parteilos) an. Im Interview spricht sie über ihre Themen und auch darüber, wie sie die Uneinigkeiten im Stadtrat ausräumen will.