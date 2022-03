„Wohnst Du noch oder lebst Du schon?“ – mit diesem Slogan wirbt ein bekanntes Möbelhaus für seine Produkte. Die Frage nach dem Wohnen stellt sich mit vielen Facetten auch in Neuwied. In einer kleinen Serie, die in loser Reihenfolge erscheinen wird, greift unsere Zeitung das Thema Wohnen auf. Im ersten Teil geht es um Neubaugebiete.