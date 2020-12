Netzwerk im Hönninger Rathaus wird neu verkabelt: Daten sollen schneller und sicherer fließen

Bad Hönningen

Im Rathaus von Bad Hönningen steht der Beginn einer neuen Ära bevor. In ein paar Monaten wird nach mehr als zweijähriger Übergangszeit der neue Bürgermeister der Verbandsgemeinde einziehen. Der künftige Amtssitz in der Stadtmitte ist jedoch alles andere als auf dem neuesten Stand. „Das Gebäude wird in zwei Jahren 40 Jahre alt und ist extrem sanierungsbedürftig“, sagt der Beauftragte Reiner W. Schmitz, der bis zur Einführung des neuen VG-Chefs die Amtsgeschäfte der Kommune weiter führen wird, wie der VG-Rat jetzt einstimmig beschlossen hat. Er schätzt, dass für die komplette Sanierung des Rathauses, deren Planung jetzt ausgeschrieben werden soll, Baukosten in Höhe von 1,6 Millionen Euro anfallen werden und spricht von einem regelrechten Sanierungsstau. Hintergrund: Sämtliche geplante Arbeiten waren zurückgestellt worden, als 2016 die Fusion mit der Verbandsgemeinde Linz im Gespräch war.