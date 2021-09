Wie sich der Klimawandel auf die Gewässer auswirkt und was Bachpaten gegen die negativen Auswirkungen tun können, machte der Bachpatentag deutlich, zu dem das Landesamt für Umwelt (LfU) in Kooperation mit den Bachpaten Altenwied und dem Institut für Integrierte Naturwissenschaften an der Uni Koblenz-Landau nach Neustadt eingeladen hatte.