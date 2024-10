Plus Neschen

Nescher Mühle im Ausnahmezustand: Viel Zuspruch für Benefizaktion zugunsten der Vor-Tour der Hoffnung

Von Jörg Niebergall

i Kuchen essen für den guten Zweck: Die Aktion an der Nescher Mühle fand großen Anklang. Foto: Jörg Niebergall

„Mit so einem Zulauf hatten wir bestimmt nicht gerechnet“, freuten sich die Ideengeber Ute Müller und Alexander Paganetti über die vielen Gäste, die am Donnerstag zur Spendenaktion zugunsten der Vor-Tour der Hoffnung an die Nescher Mühle bei Neustadt gekommen waren.