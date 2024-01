Plus Puderbach „Nazis raus“ und „Schämt euch“ – Hunderte Menschen in Puderbach protestieren gegen AfD-Treffen Nach einem Aufruf des Ortsverbands der Grünen haben am Freitagabend (26. Januar) mehrere Hundert Menschen gegen den AfD-Neujahrsempfang im Puderbacher Dorfgemeinschaftshaus protestiert. Sie wollten ein Zeichen gegen Rassismus und Hass setzen. Von Daniel Dresen

Nach der Enthüllung eines Treffens hochrangiger AfD-Politiker mit Rechtsextremen in Potsdam und derer „Remigrations“-Pläne sind bundesweit in den vergangenen Tagen Hunderttausende Menschen gegen Rechtsextremismus und gegen die AfD auf die Straße gegangen. Am Freitagabend folgte eine Protestkundgebung in Puderbach. Sie richtete sich gegen den Neujahrsempfang der AfD-Kreisverbände Neuwied, Altenkirchen, Westerwald, ...