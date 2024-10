Plus Asbach

Naturschutzverein Anual feiert Jubiläum: Seit 40 Jahren im Einsatz für die Umwelt

i Beim Familientag im Pfaffenbachtal ist stets Zeit für interessante Gespräche und einen regen Austausch. Foto: Robert Klein/Anual

Bald dreht sich am Haus der Natur im Pfaffenbachtal wieder alles ums Obst: Der Arbeitskreis für Natur- und Umweltschutz Asbacher Land (Anual) öffne sein Vereinshaus am Sonntag, 13. Oktober, von 11 bis 17 Uhr für das beliebte Apfelfest und feiere gleichzeitig sein 40-jähriges Bestehen, heißt es in einer Pressemitteilung.