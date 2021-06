Natur wird zur letzten Ruhestätte: Friedwald bei Monrepos eingesegnet

Die Vögel zwitschern aus den Baumwipfeln, die Blätter rauschen im Wind und hie und da prasseln ein paar Tropfen durch die Kronen auf den bemoosten Boden: Der Wald stellt für viele Menschen ein besonderer Ort der Erholung und der Ruhe dar. In Neuwied können Menschen nun auch nach dem Tod mit diesem natürlichen Ort verbunden sein: Am Mittwoch sind Teile des Waldes bei Monrepos als Friedwald eröffnet worden. Damit möchten die Servicebetriebe in Kooperation mit der Fürstlich Wiedischen Verwaltung und der Friedwald GmbH der Nachfrage nach Urnenbestattungen auch außerhalb des traditionellen Friedhofes nachkommen.