Wie soll die Nahversorgung in Zukunft aussehen? Diese Frage stellen sich derzeit einige Gemeinden im nördlichen Kreis Neuwied – etwa Neustadt für den Bereich Fernthal, Windhagen oder Leutesdorf. Letztere beschäftigte sich vor allem 2020 und 2021 mit dem Thema – passiert ist jedoch wenig. Die CDU-Fraktion möchte das nun ändern, wie sie in einer Pressemitteilung ankündigt. Und zwar durch die Prüfung eines Tante-M-Ladens wie in Kurtscheid.