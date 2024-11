Plus Windhagen

Nahversorgung in Windhagen: Supermarktidee darf weiterleben – vorerst

i Die nächste Runde des Supermarktstreits in Windhagen ist um: Der Antrag von SPD und Grünen, das Projekt zu beenden, wurde abgelehnt. Das Verfahren auf der Fläche bei Frohnen geht weiter, parallel möchte die Fraktion von G-BfW Möglichkeiten für den Ortskern suchen. Foto: Sven Hoppe/picture alliance/dpa

Das Supermarktprojekt in Windhagen wird doch nicht auf Eis gelegt. So entschied der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag mehrheitlich, der entsprechende Antrag von der SPD/Grünen-Fraktion wurde abgelehnt. Damit kann es mit dem Verfahren weitergehen.