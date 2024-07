Plus Oberbieber Nahversorgung in Oberbieber: Neue Besitzer suchen Betreiber Von Justin Buchinger i Lars Löhmar (links) und sein Vater Rolf Löhmar haben den ehemaligen "Nah und Gut"-Markt in Oberbieber gekauft. Derzeit suchen sie einen passenden neuen Betreiber. Foto: Justin Buchinger Seit einigen Wochen hat der letzte Nahversorger in Oberbieber vorerst geschlossen. Lange war unklar, wie, ab wann oder sogar ob zukünftig in Oberbieber eingekauft wird. Nun haben der scheidende Ortsvorsteher Rolf Löhmar und sein Sohn Lars die Immobilie gekauft. Die RZ hat die beiden gefragt, wie es jetzt weitergeht. Lesezeit: 3 Minuten

Als Rolf Löhmar das Licht in dem ehemaligen "Nah und Gut" in Oberbieber einschaltet, lässt sich dessen Funktion als Supermarkt nur erahnen. Regale und Kühltruhen wurden verkauft. Nur einzelne Aufsteller, Preisschilder an der Decke und die Kassen sind noch übrig. Seit einigen Wochen ist der Markt geschlossen. Damit hat der ...