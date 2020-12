Unkel

Manchmal entsteht aus einer Not eine Tugend oder zumindest eine echte Verbesserung der Situation. So ist es in der Verbandsgemeinde Unkel mit dem Nahverkehr. Das Busunternehmen Martin Becker hat die sogenannte Entbindung zum Ende des Jahres beantragt. Das heißt im Klartext: Die Becker-Busse fahren ab Januar nicht mehr. Was heißt das für den öffentlichen Nahverkehr?