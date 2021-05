Nahverkehr der Zukunft: Hoffnungen ruhen auf Pilotprojekt in der VG Asbach – Ärger bei Vergabe der Regio-Linie 131

Buslinien, die von Verkehrsunternehmen nicht mehr auskömmlich betrieben werden können, Einsparung von CO2 vor dem Hintergrund vereinbarter Klimaschutzziele und Menschen, die vielerlei bisher noch nicht befriedigte Mobilitätsbedürfnisse entwickeln, die teils auch die Schiene oder den Wasserweg mit einbeziehen: Die Gründe, warum die Verantwortlichen im Kreis Neuwied mit wachsendem Elan am Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) der Zukunft arbeiten, sind vielfältig. Und in der Tat tut sich kreisweit gleich an mehreren Stellen etwas. Dabei sind die Nachrichten längst nicht immer positiv.