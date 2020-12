Asbach

In einem Mehrfamilienhaus im Asbacher Ortsteil Krankel ist in der Nacht auf Mittwoch aus bisher ungeklärten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Zwei Bewohner kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Das teilen Polizei und Feuerwehr Asbach mit.