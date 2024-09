Plus Linz

Nächtlicher Vorfall in Linz: Mann will mit Machete Polizisten töten, SEK nimmt ihn fest

Sabine Nitsch Von Ralf Grün

i In der Nacht auf Freitag hat 29-Jähriger versucht, mit einer Machete bewaffnet in die Linzer Polizeiinspektion einzudringen. Fotos: Sabine Nitsch Foto: Sabine Nitsch

Den Dienst in der Nacht auf Freitag hätten sich die Polizisten in Linz sicher anders gewünscht: Um 2.40 Uhr stürmte ein 29-jähriger Mann in die Wache „Am Konvikt“ und drohte den Beamten mit dem Tod. Die Polizisten mussten vom Schlimmsten ausgehen, denn der Eindringling war mit einer Machete bewaffnet. Die Bildzeitung zitiert dazu den Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz, Jürgen Fachinger, wie folgt: „Er drohte damit, die Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion zu töten.“