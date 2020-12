Ehlscheid

Was den Kampf der niedergelassenen Ärzte im Kreis Neuwied gegen das Coronavirus betrifft, schließt sich jetzt eine weitere Lücke. Ähnlich wie in Asbach und Bad Hönningen ist über das Wochenende auch in der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach eine Corona-Praxis eingerichtete worden.