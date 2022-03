Die Verbandsgemeinde Bad Hönningen will in ihr Rathaus investieren. Mit einigen anderen Investitionen wird die Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage von 39 auf 42 Prozent nötig. Das ist dem Entwurf eines Nachtragshaushalts zu entnehmen, den der Haupt-, Bau-, und Finanzausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag diskutiert.