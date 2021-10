Eigentlich schicken die Organisatoren des TV Rengsdorf an ihrem Volkswandertag mehr als 500 Wanderer und Läufer auf die Strecke. Und eigentlich findet dieses deutschlandweit bekannte Event immer an Christi Himmelfahrt statt. Da das aber auch in diesem Jahr wegen Corona nicht möglich war, musste ein Ersatztermin her.