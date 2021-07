Nachhaltigkeit am Wiedtal-Gymnasium in Neustadt: Schüler setzen sich für Umwelt ein

Spätestens seit „Fridays for Future“ wissen wir, dass der heranwachsenden Generation die Rettung des Planeten am Herzen liegt. Nachhaltigkeit ist das Stichwort, das sich auch das Wiedtal-Gymnasium (WTG) in Neustadt auf die Fahnen geschrieben hat. In der jüngsten Aktion wurden jetzt zahlreiche Sitzbänke, die sich laut Christian Hausen vom Förderverein in einem desolaten Zustand befanden, ressourcenschonend abgeschliffen und neu lackiert. Statt auf dem Sperrmüll ihr Dasein zu fristen und durch Neuanschaffungen ersetzt zu werden, erstrahlen sie nun in neuem Glanz.