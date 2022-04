Nach zwei Jahrens Pause: Emmausgang lockt Weinfans nach Leutesdorf

Nach dem Hochamt zogen die Besucher weiter in die gastronomischen Betriebe und Winzerbetriebe, um den neuen Wein und die Spezialitäten zu probieren. Um die Mittagszeit holte das Wein-Trio die Gäste aus Andernach am Fähranleger in Leutesdorf ab. Winzer Gotthard Emmerich und Karl Hugemann kamen auf Grund der vielen Gäste an Ihre Grenzen.

Spitzenkoch Detlev Ueter, der bei Gotthard Emmerich zu Gast war, ließ es ich nicht nehmen, Weinkönigin Nina von den Kartoffelkräuterwaffeln zu überzeugen. Am Nachmittag gab es noch ein musikalisches Schmankerl: In der Kirche brachten Organistin Elvi Hubertus und die Flötistin Pia Ockenfels-Mehren ein kurzes Osterkonzert zu Gehör.