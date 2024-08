Nach Wasserschaden: Neue Kita in Puderbach ist endlich komplett eröffnet

Anzeige

Doch dazu kam es aufgrund eines erheblichen Wasserschadens nicht (die RZ berichtete mehrfach). Aber nun gibt es gute Nachrichten, auch der untere Trakt kann von den Kita-Mitarbeitern und Kindern benutzt werden, der Kita-Betrieb läuft seit wenigen Tagen im Ober- und Erdgeschoss.

Bis zu 125 Kinder

„Wir können nun bis zu 125 Kinder aufnehmen“, sagt Puderbachs Verbandsgemeindebürgermeister Volker Mendel. Die Obergrenze, so glaubt Mendel, werde bis Ende des Jahres erreicht sein. Die Abläufe in der Kita seien den Eltern am 8. August auf einem einberufenen Elternabend vorgestellt worden. Während es innen inzwischen gut aussieht, sind nur am Außengelände noch restliche Arbeiten zu erledigen. Laut Mendel werden hier etwa noch Sträucher gepflanzt.