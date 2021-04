Nach Urteil des Verwaltungsgerichts: Wie geht es weiter mit den WKB in Erpel?

2016 hat Erpel die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge (WKB) eingeführt. Die Kritik daran reißt nicht ab und gipfelte jüngst in einem Gerichtsurteil. Das Verwaltungsgericht Koblenz gab dem Kläger in einem Musterverfahren Recht, der gegen den ersten Erpeler Beitragsbescheid geklagt hatte. 150 Bürger hatten außerdem Widerspruch gegen die Bescheide eingelegt. Kernpunkt des Urteils: Erpel soll als eine Abrechnungseinheit betrachtet werden und nicht als zwei, wie es in der Satzung steht, die damit ein Fall für den Papierkorb ist. Die Kernfragen sind jetzt, ob den Eigentümern vor dem Hintergrund der nichtigen Satzung bereits bezahlte Beiträge zurückerstattet werden und ob die Gemeinde das Urteil anfechten will. Die Frage ist auch, wie es zu der fehlerhaften Satzung kommen konnte. Die Erpeler CDU und die Bürgerinitiative gegen wiederkehrende Beiträge (BI) nehmen in Pressmitteilungen Stellung zu den Folgen des Urteils.