Plus Döttesfeld Nach Unruhe: Döttesfelder Rat blickt nach vorn Von Lars Tenorth i Döttesfeld ist verschuldet. Der Rat möchte die finanzielle Lage der Ortsgemeinde nachhaltig verbessern, damit Döttesfeld handlungsfähig bleibt. Ein erster Schritt ist nun erfolgt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa Vor Kurzem sind der scheidende Ortsbürgermeister und der Erste Beigeordnete zurückgetreten. Jetzt soll aber wieder gut zusammengearbeitet werden, das ist auch dringend notwendig. Denn die Ortsgemeinde ist verschuldet. Um nicht handlungsunfähig zu bleiben, werden die Bürger höher belastet. Lesezeit: 5 Minuten

Viel Unruhe gab es in jüngster Zeit in Döttesfeld. Kurz nach dem Wahlkampf um das Ortsbürgermeisteramt in Döttesfeld, als sich Michael Schmid gegen Ralf Brabender durchsetzte, sind der scheidende Bürgermeister Martin Fischbach und der Erste Beigeordnete Stefan Gräbel vor der konstituierenden Sitzung frühzeitig zurückgetreten. Darüber hinaus steckt die Ortsgemeinde in ...