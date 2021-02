Nach Übermittlungspanne: 54 Corona-Fälle seit Freitag im Kreis Neuwied gezählt

Im Kreis Neuwied wurden seit Freitag insgesamt 54 neue Positivfälle registriert. In der Stadt Neuwied gab es mit 19 die meisten Neuinfektionen. Dahinter folgen die Verbandsgemeinden Asbach (16), Dierdorf (6) und Unkel (5). Wie die Kreisverwaltung weiter mitteilt, konnten am Wochenende wegen Übermittlungsproblemen keine Corona-Fallzahlen in das Landessystem eingestellt werden: „Daher wurden am Wochenende keine neuen Fälle veröffentlicht.“ Die Summe aller Positivfälle steigt mit der jüngsten Meldung auf 4821 an. Aktuell sind 236 infizierte Personen in Quarantäne. Der Inzidenzwert liegt laut aktueller Berechnung durch das Landesuntersuchungsamt bei 68,4.