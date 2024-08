Plus Raubach Nach trauriger Vorgeschichte: Kandidat für Raubach wünscht sich eine hohe Wahlbeteiligung Von Lars Tenorth i Florian Albrecht möchte zum Ortsbürgermeister gewählt werden und dann seine Visionen für seine Heimat Raubach umsetzen. Foto: Lara Stephan Florian Albrecht möchte Ortsbürgermeister in Raubach werden. Eine gute Kommunikation mit den Bürgern steht für ihn im Fokus. Lesezeit: 4 Minuten

In der jüngeren Vergangenheit herrschte in Raubach, in dem rund 2000 Menschen leben, eine kommunalpolitische Ungewissheit: Wer wird neuer Ortsbürgermeister? Während in allen anderen 15 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde (VG) Puderbach am 9. Juni eine Ortsbürgermeisterwahl stattfand, war sie in Raubach wenige Wochen zuvor abgesagt worden. Auch danach lief es zunächst anders ...