Straßenhaus

Vor einem Vierteljahr hat Sturmtief „Sabine“ das Dach der nagelneuen Kindertagesstätte in Straßenhaus in großen Teilen abgedeckt. Kurzfristige Reparaturarbeiten der Dachdeckerfirma verhinderten weitere Schäden am Gebäude. Inzwischen kann Bürgermeister Hans-Werner Breithausen auf Nachfrage unserer Zeitung berichten: „Das neue Dach ist drauf.“ Und nicht nur das: Die Kirchengemeinde Honnefeld hat laut Breithausen bereits eine Notgruppe in der neuen Kita eingerichtet.