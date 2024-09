Plus Neuwied Nach Sperrung des Neuwieder Bahnhofsgebäudes: SPD fordert provisorisches Reisezentrum Von Hilko Röttgers i Kurzfristig geschlossen: Die Deutsche Bahn hat am Freitag ihr Bahnhofsgebäude in Neuwied gesperrt. Foto: Jörg Niebergall Seit das Neuwieder Bahnhofsgebäude vor knapp einem Monat gesperrt wurde, ist auch das dortige Service-Center geschlossen. Die SPD sieht das kritisch. Jetzt haben sich die Genossen mit einer Forderung an die Zentrale der Deutschen Bahn gewandt. Lesezeit: 2 Minuten

Die plötzliche Schließung des Empfangsgebäudes am Neuwieder Bahnhof hat weitreichende Folgen für Reisende und Bürger der Stadt. Darauf weist die SPD in einer Pressemitteilung hin. Die Neuwieder Genossen fordern nun, dass die Bahn ein provisorisches Reisezentrum errichten soll, um die Situation zu verbessern. Das Bahnhofsgebäude war am 9. August überraschend für ...