Plus Neuwied Nach spektakulärem Unfall in Neuwied: Fahrerin muss vor Gericht Von Hilko Röttgers i Bei dem schweren Unfall in der Neuwieder Innenstadt am 28. Juni 2023 hat das Unfallfahrzeug eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Foto: Jörg Niebergall Ein schwerer Verkehrsunfall, der sich Ende Juni 2023 in der Neuwieder Innenstadt ereignet hat, bekommt nun ein juristisches Nachspiel. Im August muss sich die mutmaßliche Verursacherin vor Gericht verantworten. Lesezeit: 1 Minute

Es war ein spektakulärer Unfall in der Neuwieder Innenstadt, bei dem am 28. Juni 2023 mehrere Menschen schwer verletzt wurden. Jetzt steht fest, dass sich die mutmaßliche Unfallverursacherin wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht verantworten muss. Die Hauptverhandlung am Amtsgericht Neuwied beginnt am 20. August. Das teilte ...