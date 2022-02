Rund 150 Einwohner wohnen im ländlich gelegenen Asbacher Ortsteil Sessenhausen. Als einer Spaziergängerin dort am Tag eine Videoaufnahme von fünf Wölfen gelang, die über ein Feld rannten, war in der WhatsApp-Gruppe von Sessenhausen im Kleinen zu beobachten, was woanders im Großen diskutiert wird. Die Meinungen reichen von „ich freue mich“, über „ich habe Angst“ bis „der gehört platt gemacht“.