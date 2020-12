Joseph Schölmerich kam 1932 als Medizinstudent in Bonn mit dem kommunistischen Widerstand in Verbindung. Als Röntgenarzt in Leipzig schloss er sich einem Widerstandsnetz an. Im August 1944 wurden er und weitere Genossen von der Gestapo verhaftet. Zahlreiche Weggefährten Schölmerichs wurden hingerichtet, er selbst kam mit einer Gefängnisstrafe davon.