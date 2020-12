Kreis Neuwied

Die technische Einsatzleitung im Kreis Neuwied hat insgesamt rund 120 Kontaktpersonen getestet, nachdem am Mittwoch eine Mitarbeiterin im Josef-Ecker-Stift in Neuwied sowie ein Schüler der Robert-Koch-Schule in Linz positiv auf Corona getestet worden waren.