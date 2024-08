Plus Asbach Nach Kommentaren auf Tiktok gegen Asbacher Grüne: Internethetzer werden nicht belangt Von Daniel Rühle i Protest auf Bundesebene gegen die Grünen gibt es häufig. In Asbach kam es zu Auseinandersetzungen bei einer Veranstaltung für Interessierte für die Gemeinderatsliste – und anschließend im Netz. Symbol Foto: dpa/David Nau Etwa 20 Interessierte informierten sich am 23. Februar bei einer Grünen-Veranstaltung im Asbacher Bürgerhaus über kommunalpolitische Partizipation. Doch das Treffen wurde von mehreren Dutzend Landwirten und anderen Personen aufgesucht, es kam zu tumultartigen Szenen und fragwürdigen Kommentaren im Netz nach Veröffentlichung eines Videos auf der Plattform Tiktok. Nun teilt die Staatsanwaltschaft Koblenz auf Anfrage der RZ mit, dass die Ermittlungen im Sande verlaufen sind oder eingestellt wurden. Lesezeit: 2 Minuten

Kurzer Rückblick: Die Asbacher Grünen bildeten sich im Vorfeld der Kommunalwahl am 9. Juni. Dazu hatten die Gründer Interessierte aus dem Ort eingeladen, sich am 23. Februar in einem Nebenraum des Asbacher Bürgerhauses zu treffen und die Bereitschaft für eine Liste für die Wahl abzuklären. Da die Grünen via Flyer ...