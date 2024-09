Plus Neuwied/Koblenz Nach Eröffnung des Moselbads in Koblenz: Ein neuer Konkurrent für die Neuwieder Deichwelle? Von Stephanie Mersmann i In der Deichwelle laufen derzeit Erweiterungsarbeiten, um das Bad noch attraktiver zu machen, vor allem hinsichtlich des Freizeitvergnügens mit Rutschen & Co. Foto: Jörg Niebergall Seit Ende August hat Koblenz nach vielen Jahren wieder ein großes Hallenbad – und die Menschen aus der nahen Stadt müssen nicht mehr in Nachbarstädte ausweichen, um schwimmen zu gehen. Könnte das für Neuwied zum Problem werden? Lesezeit: 2 Minuten

Zwölf Jahre lang hatte Koblenz kein richtiges Hallenbad, und wer sich nicht in eines der kleinen und überfüllten anderen Bäder der Stadt quetschen wollte, musste ins Auto steigen. Ins Tauris in Mülheim-Kärlich fuhren die Schwimm- und Saunafreunde, in die Emser Therme in Bad Ems – und in die Deichwelle in ...