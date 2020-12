Archivierter Artikel vom 04.11.2020, 10:45 Uhr

Neuwied

Nach Engers nun Rodenbach: Wieder städtische Kita wegen Corona geschlossen

In Neuwied ist eine weitere städtische Kita wegen eines Corona-Falls vorübergehend geschlossen worden: Das „Haus Kunterbunt“ in Rodenbach bleibt am Mittwoch zu.