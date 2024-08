Plus Neuwied

Nach Drogenfund auf Neuwieder Grünfläche: Was über das mit Amphetamin gefüllte „Ü-Ei“ bekannt ist

i Auf einer Grünfläche in der Kurtrierer Straße im Neuwieder Stadtteil Irlich ist am 17. August von einem Hund eine mit Amphetamin gefüllte Überraschungsei-Verpackung gefunden worden. Die Polizei hat noch keine weiteren Hinweise zum Drogenfund. Foto: Jörg Niebergall

Es war ein nicht alltäglicher Fund, den ein Hundebesitzer kürzlich in Neuwied auf einer Grünfläche machte: Sein Vierbeiner biss auf einer Überraschungsei-Verpackung herum, in der Amphetamin versteckt wurde. Der Hund soll keine bleibenden Schäden davongetragen haben. Noch ist völlig unklar, warum das „Ü-Ei“ auf einem Grünstreifen in der Nähe der Irlicher Rheinanlagen lag.